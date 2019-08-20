20.08.2019 23:46

Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Kayseri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Kayseri-Sivas karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Sarımsaklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Barış Bayer (44) hakimiyetindeki 38 YV 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil içinde bulunan sürücü Barış Bayer ile yolcular Merve, Samet, Arda Bayer, Esra Özsoy, Gül Çay ve Huriye Bahçebaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA