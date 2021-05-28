OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 5 YARALI
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OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara'ya seyir halinde olan sürücü Yasin Ünal (36) yönetimindeki 06 AR 7591 plakalı otomobil, rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu ters dönen araçtaki sürücü ile 4 yolcu yaralandı. Kazanın ardından o sırada yoldan geçen Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bulunduğu araç durdu. Karayolları ekipleri, yolda dubalama yaparak önlem alan ekipler, yaralıları da araçtan çıkardı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 5 YARALI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 5 YARALI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 5 YARALI
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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