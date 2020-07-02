Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

02.07.2020 01:12 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:20

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Engin Ç., idaresindeki 02 AN 831 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesinde şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Engin Ç., ile otomobilde bulunan Abdullah Ç., ve Hanım Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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