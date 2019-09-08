Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

08.09.2019 16:00
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Savaş Şahin (27), idaresindeki 02 ASS 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta ilçesi Baraj yolunda şarampole yuvarlandı.


Yaşanılan kazada, otomobil sürücüsü Savaş Şahin ile otomobilde bulunan Tuğba Kıymaz (18) ve Muhammed Çınar Çiftçi (5) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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