Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

PATNOS, AĞRI (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Erciş- Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BM 851 plakalı Doğan marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 çocuk Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN