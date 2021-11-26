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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.

PATNOS, AĞRI (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Erciş- Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BM 851 plakalı Doğan marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 çocuk Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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