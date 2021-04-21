Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Kilis'te, otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te, otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Çiftçi yönetimindeki 79 AAN 737 plakalı Tofaş marka otomobil Kilis-İslahiye Karayolu 5'inci kilometresinde sürücünün direksiyon virajı alamayarak, şarampole yuvarlanması sonucu otomobil zeytin bahçesine devrildi. Otomobil sürücüsü Mahmut Çiftçi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hasret Öksüz, vatandaşlar ve 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilden kopan parçalar çevreye saçıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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