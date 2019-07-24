Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen kazada yaklaşık 60 metre şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre M.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, Dayıoluk mevki yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre aşağı düşen otomobilde yaralanan sürücü ile F.Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sarız ilçe jandarma trafik ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA