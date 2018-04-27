Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Aziz Aykan idaresindeki 02 FT 163 plaklı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni 3 Etap Afet Evleri yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Aziz Aykan ve otomobilde bulunan Hamdi Adıyaman yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN