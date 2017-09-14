Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Adıyaman'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 130 plakalı otomobil, Şambayat Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya uçtu. Ölen yada yaralananın olmadığı trafik kazası sonrası kaza yapan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN