Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Bal idaresindeki 02 AU 117 plakalı Renault marka otomobil, Karapınar mahallesi Organize Sanayi Bölgesi ilerisi Binevler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Bal, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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