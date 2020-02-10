Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

10.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:43
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

'da, buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın ilçesine bağlı Kesertaş Köyü yolunda ilerleyen İsmail Ergül idaresindeki 02 HU 226 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan otomobil, burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler