Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Sezgin Küçük yönetimindeki 52 KB 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampoldeki dev taşlara çarpan otomobilde bulunan sürücü Sezgin Küçük araçta sıkışırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çabaları ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vatandaşların yardımı ile ambulansa taşınan yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU