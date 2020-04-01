Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Sıcak Çermik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda 34 AHP 289 plakalı otomobil sürücüsü M.S. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA