Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz gün D-100 karayolu Suşehri-Erzincan istikametinde meydana geldi. Suşehri ilçesinden Erzincan istikametine gitmekte olan G.K yönetimindeki 34 ZN 7426 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobillerde bulunan G.K, M.K ve N.K yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İHA
YORUMLAR
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum
Ankara'da meydana gelen sağanak yağışta evlerini su basan anne ile kızın kurtarıldığı anlar kamerada
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti