Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye Boğazkale-Sungurlu karayolu Yekbas köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 JS 686 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkararak şarampole uçtu.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ÇORUM

Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöküp kaldı

Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöküp kaldı

 Öğretmenleri taşıyan otomobil, traktör ile çarpıştı: 5 yaralı

Öğretmenleri taşıyan otomobil, traktör ile çarpıştı: 5 yaralı

 Çekmeköy'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

Çekmeköy'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title