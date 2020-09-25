Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
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Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

25.09.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:30

Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Aksaray istikametine seyreden Mümin Ş. idaresindeki 42 ABL 373 plakalı Fiat marka otomobil, Aksaray'a 40 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Fatmanur B. yaralandı. Diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, yapılan müdahalede durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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