Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde takla atıp şarampole düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

25.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:10
Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

'nin ilçesinde takla atıp şarampole düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 10.40'ta Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş. idaresindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole düştü. Olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada sürücü Selim Ş. (49) ile yolculardan Hüseyin Ş. (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Sağlık görevlilerince yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Sinan Şahin, Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler