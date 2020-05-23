Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadı
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Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadı

MANİSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadı
23.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:50

MANİSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. 240 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ile yanındaki kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi Gürle yolu üzerinde meydana geldi. Birol Y. (30) yönetimindeki 68 EZ 320 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Direk ile ağaç arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Birol Y. ile yanındaki kadın yolcu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Tedaviyi kabul etmeyen sürücünün yapılan  kontrolünde 240 promil alkollü olduğu belirlendi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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