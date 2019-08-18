Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

18.08.2019 13:06

Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Alaca yönetimindeki 27 B 4780 plakalı otomobil, Gaziantep-Nizip kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA