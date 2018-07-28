Otomobil Şarampole Devrildi: 7 Yaralı
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Fatih İnal (29) idaresindeki 68 FC 786 plakalı otomobil Aksaray-Adana karayolunun 13. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü İnal ile otomobildeki İlknur (27), Esma (24), Kadir (26), Ayşe Nisa (7), Belinay (4) ve Rüveyda İnal (2) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.