Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı Kırklareli'nde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi Kırklareli'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kırklareli'nde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz TEM otoyolu gişeler istikametine seyreden Hamza Turdu idaresindeki 34 CEE 191 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü Hamza Turdu ve Zeynep Turdu otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sürücü Hamza Turdu ve Zeynep Turdu'yu sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralanan sürücü Hamza Turdu ile beraberinde Zeynep Turdu, Cinar Turdu, Eylül Turdu, Cemre Turdu ve Ayten Hizmali 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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