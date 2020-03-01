Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Metin Sevincek (28) yönetimindeki 02 AP 784 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Medine Sevincek (27), Ali Taş (19), Ahmet Yasin Sevincek (1) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA