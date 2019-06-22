Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hüseyin Kıymaz idaresindeki 01 BK 401 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü, Refika, Songül ve Sedanur Kıymaz (2) ile Songül ve Devran Geyik yaralandı.
Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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