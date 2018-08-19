Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bülent Köse'nin (41) kullandığı 34 LR 0226 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kova köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Köse'nin yanı sıra aynı aileden oldukları öğrenilen Selahattin (26), Kadir (18), Ferhat (14) ve Nuriye Yaşar (8) ile Yusuf Köse (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, ailenin, İstanbul'dan memleketleri Erzurum'a bayram tatili için gittiği ifade edildi.