Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

29.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:24
Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

'nın ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Domaniç-İnegöl karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Osman Yaldız'ın (62) kullandığı 66 HE 077 plakalı otomobil, Durabey köyü yakınlarında şarampole devrildi.


Kazada sürücü ile araçtaki Firdevs Karaarslan (36), Karaarslan'ın çocukları Erva (10), Fatma (8) ve Yusuf (2) Karaarslan yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Domaniç Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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