Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Bolu

Bolu'da yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Dereceören Köyü istikametine seyreden Sefer Akkurt idaresindeki 34 YNR 40 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Sultan ve Hamza Talha Çilesiz ile Sema Geyik yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.