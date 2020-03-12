Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Amasya, Tokat, 3. Sayfa

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

12.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:37
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hakan Sönmez (45), kullandığı 60 HL 467 plakalı otomobili ile Amasya'dan Tokat istikametine seyir halindeyken Kaleköy mevkisine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada yaralanan Hakan (45), Aslıhan (42), Yaren (19) ve Alperen Sönmez (9) ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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