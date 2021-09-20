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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Siverek- Diyarbakır karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sürücüsü öğrenilemeyen 63 N 4178 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yol levhasına çarparak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

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