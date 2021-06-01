Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi-Yahyalı yolu Karacaviran mevkiinde 35 HE 3155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Alperen'in annesinin beraat kararına itiraz
Son dakika haber... Alperen'in annesinin beraat kararına itiraz
Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
Kamyonetten kaçan manda şehri birbirine kattı
Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Beren Saat Hülya Avşar Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Merih Demiral Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 19:50:33. #1.15#

title