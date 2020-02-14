Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:29
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ç.'nin kullandığı 07 EFD 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Duygu G. yaralandı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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