Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

10.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:57
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GA 0030 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki bir kişi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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