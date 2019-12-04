Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

04.12.2019 20:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:05
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Hilal Acar yönetimindeki 60 ER 308 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde, yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, hamile Acar ile henüz ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Olayı gören vatandaşların araçtan çıkardığı yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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