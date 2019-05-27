Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Orhan Suzi Sevici (25) yönetimindeki 34 BTP 786 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü ile otomobilde bulunan Sefa Mert Savaş (23) yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sevici ile Numune Hastanesine kaldırılan Savaş'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA