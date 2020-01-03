Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucunda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

03.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:27
Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

'de kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucunda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Kırıkkale karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet A. idaresindeki 19 LL 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken yolculardan Muratcan A. (10), Şahide A. (39), Ramazan B. (28), Caner B. (11) ve Neslihan B. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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