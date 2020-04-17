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Karabük, Ankara, Güncel

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

17.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:07
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.Kaza dün gece saatlerinde, Karabük-Ankara karayolunda meydana geldi. Onur Can E. (22) İdaresindeki 78 BE 285 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Onur Can E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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