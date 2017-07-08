Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü
Amasya'nın Taşova ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Vural (64) idaresindeki 34 TE 5141 plakalı otomobil, Destek mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Vural olay yerinde yaşamını yitirdi. Vural'ın cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.