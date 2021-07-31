Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta sürücüsünün, kaza geçiren araca çarpmamak için manevra yapması üzerine şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta sürücüsünün, kaza geçiren araca çarpmamak için manevra yapması üzerine şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Habip Doğan yönetimindeki 01 AFY 229 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri yolu Büyükincirli köyü mevkisinde, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Bu sırada Metin T, kullandığı 38 ACJ 709 plakalı otomobille, kaza geçiren araca ve sürüye çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada şarampole devrilen otomobildeki Zakir Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Metin T. ve Elif Y, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 10 koyun telef oldu.

Sürüye çarpan otomobilin sürücüsü Habip Doğan, gazetecilere, Adana'dan Yozgat'a geldiğini, koyunların aniden yola çıktığını söyledi.

Kazayı gören Habip Dereli de yaralıları araçtan çıkardığını ve sağlık ekiplerine bilgi verdiğini anlattı.

Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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