Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Malatya, Akçadağ, Güncel

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

25.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:47
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolunda meydana geldi. Yıldırım Özkurt (42) yönetimindeki 70 ET 479 plakalı otomobil, Muratlı Köyü yakınlarda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yıldırım Özkurt ile yanında bulunan Burhan Özkurt (74) ve Rabia Özkurt (69) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından devrilen otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan yaralılardan Rabia Özkurt, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Özkurt'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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