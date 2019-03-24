Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
İsa Zorbaz yönetimindeki 26 TR 246 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Zorbaz ile otomobilde bulunan Fatmagül Zor ve Ganimet Köylü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zorbaz yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA