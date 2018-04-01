Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü 2 Yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Ahmet Domurcuk (39) idaresindeki 80 AD 696 plakalı otomobil, Ereğli- Karapınar karayolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Domurcuk olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Mikail Yılmaz ve Ali Genç yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.