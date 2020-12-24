Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

24.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:34
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Kayseri'de otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 80'inci kilometresinde meydana gelen kazada, S.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan Kenan Gündoğdu hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Kenan Gündoğdu'nun cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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