Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Yunus Emre Durmuş (28) yönetimindeki 52 LJ 563 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi Gücük Tren İstasyonu yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücünün ağır yaralandığı kazada, araçtaki Mahmut Karagöz (86) olay yerinde hayatını kaybetti.
Bilgi verilmesi Durmuş, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Durmuş, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Karagöz'ün cenazesi ise morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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