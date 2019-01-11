Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Mohammad Alhasan'ın (69) kullandığı 27 EL 007 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 50. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Alhasan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Abbas Alhasan (17) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA