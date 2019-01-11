Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Mohammad Alhasan'ın (69) kullandığı 27 EL 007 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 50. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Alhasan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Abbas Alhasan (17) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA