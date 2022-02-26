Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu - Haberler

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Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı, Hasan Ay - Yerel
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Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

KIRIKKALE (İHA) - Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Hoca Ahmed Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AP 638 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Otomobil şarampolde devrildi, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yerel

Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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