Otomobil, saman yüklü kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

05.02.2020 00:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:18

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde saman yüklü kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, balya halindeki samanlar da yola saçıldı.



Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. (60) idaresindeki 34 TM 9654 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden saman yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonda yüklü olan balya samanlar yola saçıldı. Otomobildeki sürücü R.Ö. (60) ile yolcu olarak bulunan M.Ö. (66) yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesinde sevk edildi. Bir süreliğine trafiğe kapanan kara yolu samanların kaldırılmasının ardından yeniden araçların geçişi sağlandı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA