Otomobil, sağından geçtiği TIR'a çarpıp temel çukuruna uçtu: 1 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sağından geçtiği TIR'a hafif şekilde çarpıp savrularak, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki bir inşaatın temel çukuruna uçan otomobilin sürücüsü Fetullah Keleş (40), yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Keleş, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Fetullah Keleş (40) yönetimindeki 35 JB 301 plakalı otomobil, trafiğin yoğun olduğu yolda Mustafa Arslan (57) yönetimindeki 45 SB 4222 plakalı TIR'ın sağından geçmek istedi. Bu sırada TIR'a hafif şekilde çarpıp savrulan otomobil, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki bir inşaatın temel çukuruna uçtu. Keleş, otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keleş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılıp, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviyi alındı. Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı