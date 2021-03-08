- Otomobil römorka çarptı: 4 yaralı

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- Otomobil römorka çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil, traktörün römorkuna çarptı 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Körpe Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 23 HF 366 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Y.K. yönetimindeki gübre yüklü 23 ABY 705 plakalı traktörün römorkuna çaptı.Çarpmanın etkisi ile römork devrilirken, 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ