Otomobil, restoranın kapısına çarparak durabildi
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Otomobil, restoranın kapısına çarparak durabildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıktı, restoranın giriş kapısına çarparak durabildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıktı, restoranın giriş kapısına çarparak durabildi. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi istikametine gitmekte olan Büşra Nur Y. yönetimindeki 48 KA 152 plakalı otomobille Kıbrıs Şehitleri Caddesi istikametine giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp, bir restoranın giriş kapısına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle otomobilde ve restoranın kapısıyla camlarında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil olay yerinden çekildi.

Otomobil, restoranın kapısına çarparak durabildi
Otomobil, restoranın kapısına çarparak durabildi
Otomobil, restoranın kapısına çarparak durabildi
Otomobil, restoranın kapısına çarparak durabildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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