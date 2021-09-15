Otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliye çarpmamak için refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan motosikletliye çarpmamak için refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alparslan Türkeş Bulvarı, Muzlu Kavşakta meydana gelen kazada H.Y hakimiyetindeki 33 ADP 031 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmayan M.Ç. idaresindeki motosiklete çarpmamak için refüje çıktı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan K.Y kazayı yara almadan atlattı.
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. - MERSİN