Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
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Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren - Haberler | Güncel

MERSİN'in Silifke ilçesinde virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde virajı alamayan otomobilin kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu  Narlıkuyu yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AYY 07 plakalı otomobil, virajı alamayarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.    

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

 


Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren

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